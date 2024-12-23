Егор Максимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕгор Максимов

Егор Максимов

Из справочника
Ревизская Сказка Пронской подгородной Новострелецкой слободы за 1858 год
ФИО
Егор Максимов
Пол
муж
Номер записи
181
Сословие
государственные крестьяне
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
20
Двор / Семья
20
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
58
Возраст по текущей РС
65,5
Год рождения вычисленный
1792
Губерния
Рязанская
Уезд
Пронский
Место
с. Новострелецкая слобода
Место события
с. Новострелецкая слобода, Архангельская вол., Пронский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.129, оп.54, д.188, лист: 285об
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки Пронской подгородной Новострелецкой слободы за 1858 год
Населённый пункт: Пронская подгородная Новострелецкая слобода
сословие: гос.крестьяне
Номер двора / семьи: 20
01 | Егор Максимов: 58 / 65,5 | государственные крестьяне - глава
02 | Казьма Егоров: 20 / - | государственные крестьяне - сын [1]
03 | Федор Егоров: 16 / 23,5 | государственные крестьяне - сын [1]
04 | Иван Казьмин: новорожденный / 3 | государственные крестьяне - внук [1]
05 | Авдотья Никулина: - / 53,5 | государственные крестьяне - жена [1]
06 | Анна Иванова: - / 20,5 | государственные крестьяне - жена [3]
07 | Анна Федорова: - / 2 | государственные крестьяне - дочь [3]
08 | Аграфена Никулина: - / 25,5 | государственные крестьяне - сноха [1]
09 | Степанида: - / 6 | государственные крестьяне - внучка [1]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.