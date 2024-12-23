Фитинья Филипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФитинья Филипова

Фитинья Филипова

Из справочника
Ревизская Сказка Пронской подгородной Новострелецкой слободы за 1858 год
ФИО
Фитинья Филипова
Пол
жен
Номер записи
178
Сословие
государственные крестьяне
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
19
Двор / Семья
19
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
жена [2]
Возраст по текущей РС
23,5
Год рождения вычисленный
1834
Губерния
Рязанская
Уезд
Пронский
Место
с. Новострелецкая слобода
Место события
с. Новострелецкая слобода, Архангельская вол., Пронский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.129, оп.54, д.188, лист: 285
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки Пронской подгородной Новострелецкой слободы за 1858 год
Населённый пункт: Пронская подгородная Новострелецкая слобода
сословие: гос.крестьяне
Номер двора / семьи: 19
01 | Самсон Иванов: 50 / - | государственные крестьяне - глава
02 | Илья Самсонов: 20 / 27,5 | государственные крестьяне - сын [1]
03 | Афимья Степанова: - / 53,5 | государственные крестьяне - жена [1]
04 | Ольга Самсонова: - / 14,5 | государственные крестьяне - дочь [1]
05 | Васелиса Самсонова: - / 12,5 | государственные крестьяне - дочь [1]
06 | Настасья Самсонова: - / 10,5 | государственные крестьяне - дочь [1]
07 | Фитинья Филипова: - / 23,5 | государственные крестьяне - жена [2]
08 | Наталья Ильина: - / 4 | государственные крестьяне - дочь [2]
09 | Марфа Ильина: - / 2 | государственные крестьяне - дочь [2]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.