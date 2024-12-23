Ольга Самсонова
Из справочника
Ревизская Сказка Пронской подгородной Новострелецкой слободы за 1858 год
- ФИО
- Ольга Самсонова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 175
- Сословие
- государственные крестьяне
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 19
- Двор / Семья
- 19
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- дочь [1]
- Возраст по текущей РС
- 14,5
- Год рождения вычисленный
- 1843
- Губерния
- Рязанская
- Уезд
- Пронский
- Место
- с. Новострелецкая слобода
- Место события
- с. Новострелецкая слобода, Архангельская вол., Пронский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.129, оп.54, д.188, лист: 285
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские Сказки Пронской подгородной Новострелецкой слободы за 1858 год
Населённый пункт: Пронская подгородная Новострелецкая слобода
сословие: гос.крестьяне
Номер двора / семьи: 19
01 | Самсон Иванов: 50 / - | государственные крестьяне - глава
02 | Илья Самсонов: 20 / 27,5 | государственные крестьяне - сын [1]
03 | Афимья Степанова: - / 53,5 | государственные крестьяне - жена [1]
04 | Ольга Самсонова: - / 14,5 | государственные крестьяне - дочь [1]
05 | Васелиса Самсонова: - / 12,5 | государственные крестьяне - дочь [1]
06 | Настасья Самсонова: - / 10,5 | государственные крестьяне - дочь [1]
07 | Фитинья Филипова: - / 23,5 | государственные крестьяне - жена [2]
08 | Наталья Ильина: - / 4 | государственные крестьяне - дочь [2]
09 | Марфа Ильина: - / 2 | государственные крестьяне - дочь [2]
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