Наталья Маркова
Из справочника
Ревизская Сказка Пронской подгородной Новострелецкой слободы за 1858 год
- ФИО
- Наталья Маркова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 163
- Сословие
- государственные крестьяне
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 17
- Двор / Семья
- 17
- Номер в семье/дворе
- 8
- Родственная связь
- дочь [1]
- Возраст по текущей РС
- 13,5
- Год рождения вычисленный
- 1844
- Губерния
- Рязанская
- Уезд
- Пронский
- Место
- с. Новострелецкая слобода
- Место события
- с. Новострелецкая слобода, Архангельская вол., Пронский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.129, оп.54, д.188, лист: 285
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские Сказки Пронской подгородной Новострелецкой слободы за 1858 год
Населённый пункт: Пронская подгородная Новострелецкая слобода
сословие: гос.крестьяне
Номер двора / семьи: 17
01 | Марк Иванов: 39 / 46,5 | государственные крестьяне - глава
02 | Иван Марков: 16 / 23,5 | государственные крестьяне - сын [1]
03 | Герасим Марков: 7 / 14,5 | государственные крестьяне - сын [1]
04 | Петр Марков: 3 / - | государственные крестьяне - сын [1]
05 | Антон Марков: 2 нед. / 7 лет 6 мес. 2 нед. | государственные крестьяне - сын [1]
06 | Дмитрий Марков: новорожденный / 0,5 | государственные крестьяне - сын [1]
07 | Авдотья Егорова: - / 43,5 | государственные крестьяне - жена [1]
08 | Наталья Маркова: - / 13,5 | государственные крестьяне - дочь [1]
09 | Домна Михайлова: - / 20,5 | государственные крестьяне - жена [2]
10 | Ольга Иванова: - / 3 | государственные крестьяне - дочь [2]
11 | Пелагея Иванова: - / 2 | государственные крестьяне - дочь [2]
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