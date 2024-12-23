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Иван Марков

Из справочника
Ревизская Сказка Пронской подгородной Новострелецкой слободы за 1858 год
ФИО
Иван Марков
Пол
муж
Номер записи
157
Сословие
государственные крестьяне
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
17
Двор / Семья
17
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
сын [1]
Возраст по прошлой РС
16
Возраст по текущей РС
23,5
Год рождения вычисленный
1834
Губерния
Рязанская
Уезд
Пронский
Место
с. Новострелецкая слобода
Место события
с. Новострелецкая слобода, Архангельская вол., Пронский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.129, оп.54, д.188, лист: 284об
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки Пронской подгородной Новострелецкой слободы за 1858 год
Населённый пункт: Пронская подгородная Новострелецкая слобода
сословие: гос.крестьяне
Номер двора / семьи: 17
01 | Марк Иванов: 39 / 46,5 | государственные крестьяне - глава
02 | Иван Марков: 16 / 23,5 | государственные крестьяне - сын [1]
03 | Герасим Марков: 7 / 14,5 | государственные крестьяне - сын [1]
04 | Петр Марков: 3 / - | государственные крестьяне - сын [1]
05 | Антон Марков: 2 нед. / 7 лет 6 мес. 2 нед. | государственные крестьяне - сын [1]
06 | Дмитрий Марков: новорожденный / 0,5 | государственные крестьяне - сын [1]
07 | Авдотья Егорова: - / 43,5 | государственные крестьяне - жена [1]
08 | Наталья Маркова: - / 13,5 | государственные крестьяне - дочь [1]
09 | Домна Михайлова: - / 20,5 | государственные крестьяне - жена [2]
10 | Ольга Иванова: - / 3 | государственные крестьяне - дочь [2]
11 | Пелагея Иванова: - / 2 | государственные крестьяне - дочь [2]
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой

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