Марья Иванова
Из справочника
Ревизская Сказка Пронской подгородной Новострелецкой слободы за 1858 год
- ФИО
- Марья Иванова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 155
- Сословие
- государственные крестьяне
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 16
- Двор / Семья
- 16
- Номер в семье/дворе
- 19
- Родственная связь
- дочь [6]
- Возраст по текущей РС
- 12,5
- Год рождения вычисленный
- 1845
- Губерния
- Рязанская
- Уезд
- Пронский
- Место
- с. Новострелецкая слобода
- Место события
- с. Новострелецкая слобода, Архангельская вол., Пронский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.129, оп.54, д.188, лист: 285
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские Сказки Пронской подгородной Новострелецкой слободы за 1858 год
Населённый пункт: Пронская подгородная Новострелецкая слобода
сословие: гос.крестьяне
Номер двора / семьи: 16
01 | Петр Алексеев: 64 / 71,5 | государственные крестьяне - глава
02 | Михаил Петров: 29 / 36,5 | государственные крестьяне - сын [1]
03 | Егор Петров: - / - | государственные крестьяне - сын [1]
04 | Егор Петров: 26 / 33,5 | государственные крестьяне - сын [1]
05 | Филипп Егоров: 1 / 8 | государственные крестьяне - сын [4]
06 | Иван Егоров: новорожденный / 6 | государственные крестьяне - сын [4]
07 | Сергей Егоров: новорожденный / 4 | государственные крестьяне - сын [4]
08 | Константин Егоров: новорожденный / 2 | государственные крестьяне - сын [4]
09 | Иван Алексеев: 44 / 51,5 | государственные крестьяне - брат [1]
10 | Селиван Петров: 20 / - | государственные крестьяне - внук [1]
11 | Анна Иванова: - / 63,5 | государственные крестьяне - жена [1]
12 | Анна Григорьева: - / 31,5 | государственные крестьяне - жена [1]
13 | Прасковья Петрова: - / 10,5 | государственные крестьяне - дочь [1]
14 | Акулина Петрова: - / 6 | государственные крестьяне - дочь [1]
15 | Аксинья Петрова: - / 3 | государственные крестьяне - дочь [1]
16 | Авдотья Григорьева: - / 40,5 | государственные крестьяне - жена [4]
17 | Прасковья Егорова: - / 10,5 | государственные крестьяне - дочь [4]
18 | Аксинья Федорова: - / 53,5 | государственные крестьяне - жена [6]
19 | Марья Иванова: - / 12,5 | государственные крестьяне - дочь [6]
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- Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
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