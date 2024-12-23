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Анна Григорьева

Из справочника
Ревизская Сказка Пронской подгородной Новострелецкой слободы за 1858 год
ФИО
Анна Григорьева
Пол
жен
Номер записи
148
Сословие
государственные крестьяне
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
16
Двор / Семья
16
Номер в семье/дворе
12
Родственная связь
жена [1]
Возраст по текущей РС
31,5
Год рождения вычисленный
1826
Губерния
Рязанская
Уезд
Пронский
Место
с. Новострелецкая слобода
Место события
с. Новострелецкая слобода, Архангельская вол., Пронский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.129, оп.54, д.188, лист: 284
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки Пронской подгородной Новострелецкой слободы за 1858 год
Населённый пункт: Пронская подгородная Новострелецкая слобода
сословие: гос.крестьяне
Номер двора / семьи: 16
01 | Петр Алексеев: 64 / 71,5 | государственные крестьяне - глава
02 | Михаил Петров: 29 / 36,5 | государственные крестьяне - сын [1]
03 | Егор Петров: - / - | государственные крестьяне - сын [1]
04 | Егор Петров: 26 / 33,5 | государственные крестьяне - сын [1]
05 | Филипп Егоров: 1 / 8 | государственные крестьяне - сын [4]
06 | Иван Егоров: новорожденный / 6 | государственные крестьяне - сын [4]
07 | Сергей Егоров: новорожденный / 4 | государственные крестьяне - сын [4]
08 | Константин Егоров: новорожденный / 2 | государственные крестьяне - сын [4]
09 | Иван Алексеев: 44 / 51,5 | государственные крестьяне - брат [1]
10 | Селиван Петров: 20 / - | государственные крестьяне - внук [1]
11 | Анна Иванова: - / 63,5 | государственные крестьяне - жена [1]
12 | Анна Григорьева: - / 31,5 | государственные крестьяне - жена [1]
13 | Прасковья Петрова: - / 10,5 | государственные крестьяне - дочь [1]
14 | Акулина Петрова: - / 6 | государственные крестьяне - дочь [1]
15 | Аксинья Петрова: - / 3 | государственные крестьяне - дочь [1]
16 | Авдотья Григорьева: - / 40,5 | государственные крестьяне - жена [4]
17 | Прасковья Егорова: - / 10,5 | государственные крестьяне - дочь [4]
18 | Аксинья Федорова: - / 53,5 | государственные крестьяне - жена [6]
19 | Марья Иванова: - / 12,5 | государственные крестьяне - дочь [6]
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой

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