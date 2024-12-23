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Андрей

Из справочника
Ревизская Сказка Пронской подгородной Новострелецкой слободы за 1858 год
ФИО
Андрей
Пол
муж
Номер записи
132
Сословие
государственные крестьяне
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
15
Двор / Семья
15
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
племянник [1]
Возраст по прошлой РС
5 лет 9 мес.
Возраст по текущей РС
13 лет 3 мес.
Год рождения вычисленный
1845
Губерния
Рязанская
Уезд
Пронский
Место
с. Новострелецкая слобода
Место события
с. Новострелецкая слобода, Архангельская вол., Пронский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.129, оп.54, д.188, лист: 283об
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки Пронской подгородной Новострелецкой слободы за 1858 год
Населённый пункт: Пронская подгородная Новострелецкая слобода
сословие: гос.крестьяне
Номер двора / семьи: 15
01 | Агафон Свиридонов: 31 / 38 | государственные крестьяне - глава
02 | Иван Агафонов: новорожденный / 3 | государственные крестьяне - сын [1]
03 | Андрей: 5 лет 9 мес. / 13 лет 3 мес. | государственные крестьяне - племянник [1]
04 | Ульяна Свиридонова: - / 70,5 | государственные крестьяне - мать [1]
05 | Анна Степанова: - / 40,5 | государственные крестьяне - жена [1]
06 | Марья Агафонова: - / 2 | государственные крестьяне - дочь [1]
07 | Марфа Агафонова: - / 27,5 | государственные крестьяне - сестра [1]
Дополнительная информация в записи
незаконорожденный
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой

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