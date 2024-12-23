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Фекла Иванова

Из справочника
Ревизская Сказка Пронской подгородной Новострелецкой слободы за 1858 год
ФИО
Фекла Иванова
Пол
жен
Номер записи
120
Сословие
государственные крестьяне
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
12
Двор / Семья
12
Номер в семье/дворе
10
Родственная связь
жена [3]
Возраст по текущей РС
25,5
Год рождения вычисленный
1832
Губерния
Рязанская
Уезд
Пронский
Место
с. Новострелецкая слобода
Место события
с. Новострелецкая слобода, Архангельская вол., Пронский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.129, оп.54, д.188, лист: 283
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки Пронской подгородной Новострелецкой слободы за 1858 год
Населённый пункт: Пронская подгородная Новострелецкая слобода
сословие: гос.крестьяне
Номер двора / семьи: 12
01 | Петр Аникеев: 44 / 51,5 | государственные крестьяне - глава
02 | Данила Петров: 25 / 32,5 | государственные крестьяне - сын [1]
03 | Наум Петров: 23 / 30,5 | государственные крестьяне - сын [1]
04 | Родион Аникеев: 42 / - | государственные крестьяне - брат [1]
05 | Иван Родионов: 15 / 22,5 | государственные крестьяне - сын [4]
06 | Василий Родионов: 1 год 4 мес. / - | государственные крестьяне - сын [4]
07 | Петр Иванов: новорожденный / 4 | государственные крестьяне - сын [5]
08 | Марья Еслисеева: - / 51,5 | государственные крестьяне - жена [1]
09 | Пелагея Петрова: - / 18,5 | государственные крестьяне - дочь [7]
10 | Фекла Иванова: - / 25,5 | государственные крестьяне - жена [3]
11 | Варвара Михайлова: - / 20 | государственные крестьяне - жена [5]
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой

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