Василий Родионов
Из справочника
Ревизская Сказка Пронской подгородной Новострелецкой слободы за 1858 год
- ФИО
- Василий Родионов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 116
- Сословие
- государственные крестьяне
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 12
- Двор / Семья
- 12
- Номер в семье/дворе
- 6
- Родственная связь
- сын [4]
- Возраст по прошлой РС
- 1 год 4 мес.
- Причина выбытия
- умер
- Год убытия
- 1855
- Год рождения вычисленный
- 1849
- Год смерти
- 1855
- Губерния
- Рязанская
- Уезд
- Пронский
- Место
- с. Новострелецкая слобода
- Место события
- с. Новострелецкая слобода, Архангельская вол., Пронский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.129, оп.54, д.188, лист: 282об
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские Сказки Пронской подгородной Новострелецкой слободы за 1858 год
Населённый пункт: Пронская подгородная Новострелецкая слобода
сословие: гос.крестьяне
Номер двора / семьи: 12
01 | Петр Аникеев: 44 / 51,5 | государственные крестьяне - глава
02 | Данила Петров: 25 / 32,5 | государственные крестьяне - сын [1]
03 | Наум Петров: 23 / 30,5 | государственные крестьяне - сын [1]
04 | Родион Аникеев: 42 / - | государственные крестьяне - брат [1]
05 | Иван Родионов: 15 / 22,5 | государственные крестьяне - сын [4]
06 | Василий Родионов: 1 год 4 мес. / - | государственные крестьяне - сын [4]
07 | Петр Иванов: новорожденный / 4 | государственные крестьяне - сын [5]
08 | Марья Еслисеева: - / 51,5 | государственные крестьяне - жена [1]
09 | Пелагея Петрова: - / 18,5 | государственные крестьяне - дочь [7]
10 | Фекла Иванова: - / 25,5 | государственные крестьяне - жена [3]
11 | Варвара Михайлова: - / 20 | государственные крестьяне - жена [5]
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- Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
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