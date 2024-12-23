Дмитрий Фолимонов
Из справочника
Ревизская Сказка Пронской подгородной Новострелецкой слободы за 1858 год
- ФИО
- Дмитрий Фолимонов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 99
- Сословие
- государственные крестьяне
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 11
- Двор / Семья
- 11
- Номер в семье/дворе
- 5
- Родственная связь
- сын [1]
- Возраст по прошлой РС
- новорожденный
- Возраст по текущей РС
- 6
- Год рождения вычисленный
- 1852
- Губерния
- Рязанская
- Уезд
- Пронский
- Место
- с. Новострелецкая слобода
- Место события
- с. Новострелецкая слобода, Архангельская вол., Пронский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.129, оп.54, д.188, лист: 282об
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские Сказки Пронской подгородной Новострелецкой слободы за 1858 год
Населённый пункт: Пронская подгородная Новострелецкая слобода
сословие: гос.крестьяне
Номер двора / семьи: 11
01 | Фолимон Николаев: 53 / 60,5 | государственные крестьяне - глава
02 | Степан Фолимонов: 28 / 35,5 | государственные крестьяне - сын [1]
03 | Михаил Степанов: 2 / 9,5 | государственные крестьяне - сын [2]
04 | Никифор Фолимонов: 4 / 11,5 | государственные крестьяне - сын [1]
05 | Дмитрий Фолимонов: новорожденный / 6 | государственные крестьяне - сын [1]
06 | Ефим Алексеев: 19 / 26,5 | государственные крестьяне - племянник [1]
07 | Андрей Ефимов: новорожденный / 6 | государственные крестьяне - сын [6]
08 | Павел Ефимов: новорожденный / 4 | государственные крестьяне - сын [6]
09 | Петр Ефимов: новорожденный / 2 | государственные крестьяне - сын [6]
10 | Наталья Прохорова: - / 37,5 | государственные крестьяне - жена [1]
11 | Аграфена Фолимонова: - / 18,5 | государственные крестьяне - дочь [1]
12 | Елена Фолимонова: - / 7,5 | государственные крестьяне - дочь [1]
13 | Авдотья Фолимонова: - / 2 | государственные крестьяне - дочь [1]
14 | Афросинья Антонова: - / 33,5 | государственные крестьяне - жена [2]
15 | Акулина Степанова: - / 5 | государственные крестьяне - дочь [2]
16 | Васелиса Егорова: - / 28,5 | государственные крестьяне - жена [6]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.