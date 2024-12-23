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Фолимон Николаев

Из справочника
Ревизская Сказка Пронской подгородной Новострелецкой слободы за 1858 год
ФИО
Фолимон Николаев
Пол
муж
Номер записи
95
Сословие
государственные крестьяне
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
11
Двор / Семья
11
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
53
Возраст по текущей РС
60,5
Год рождения вычисленный
1797
Губерния
Рязанская
Уезд
Пронский
Место
с. Новострелецкая слобода
Место события
с. Новострелецкая слобода, Архангельская вол., Пронский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.129, оп.54, д.188, лист: 281об
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки Пронской подгородной Новострелецкой слободы за 1858 год
Населённый пункт: Пронская подгородная Новострелецкая слобода
сословие: гос.крестьяне
Номер двора / семьи: 11
01 | Фолимон Николаев: 53 / 60,5 | государственные крестьяне - глава
02 | Степан Фолимонов: 28 / 35,5 | государственные крестьяне - сын [1]
03 | Михаил Степанов: 2 / 9,5 | государственные крестьяне - сын [2]
04 | Никифор Фолимонов: 4 / 11,5 | государственные крестьяне - сын [1]
05 | Дмитрий Фолимонов: новорожденный / 6 | государственные крестьяне - сын [1]
06 | Ефим Алексеев: 19 / 26,5 | государственные крестьяне - племянник [1]
07 | Андрей Ефимов: новорожденный / 6 | государственные крестьяне - сын [6]
08 | Павел Ефимов: новорожденный / 4 | государственные крестьяне - сын [6]
09 | Петр Ефимов: новорожденный / 2 | государственные крестьяне - сын [6]
10 | Наталья Прохорова: - / 37,5 | государственные крестьяне - жена [1]
11 | Аграфена Фолимонова: - / 18,5 | государственные крестьяне - дочь [1]
12 | Елена Фолимонова: - / 7,5 | государственные крестьяне - дочь [1]
13 | Авдотья Фолимонова: - / 2 | государственные крестьяне - дочь [1]
14 | Афросинья Антонова: - / 33,5 | государственные крестьяне - жена [2]
15 | Акулина Степанова: - / 5 | государственные крестьяне - дочь [2]
16 | Васелиса Егорова: - / 28,5 | государственные крестьяне - жена [6]
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой

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