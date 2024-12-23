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Матвей Николаев

Из справочника
Ревизская Сказка Пронской подгородной Новострелецкой слободы за 1858 год
ФИО
Матвей Николаев
Пол
муж
Номер записи
82
Сословие
государственные крестьяне
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
9
Двор / Семья
9
Номер в семье/дворе
9
Родственная связь
сын [7]
Возраст по прошлой РС
1 неделя
Причина выбытия
умер
Год убытия
1854
Год рождения вычисленный
1851
Год смерти
1854
Губерния
Рязанская
Уезд
Пронский
Место
с. Новострелецкая слобода
Место события
с. Новострелецкая слобода, Архангельская вол., Пронский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.129, оп.54, д.188, лист: 281об
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки Пронской подгородной Новострелецкой слободы за 1858 год
Населённый пункт: Пронская подгородная Новострелецкая слобода
сословие: гос.крестьяне
Номер двора / семьи: 9
01 | Яков Михайлов: 34 / 41,5 | государственные крестьяне - глава
02 | Егор Яковлев: 2 / 9,5 | государственные крестьяне - сын [1]
03 | Степан Яковлев: новорожденный / 2 | государственные крестьяне - сын [1]
04 | Иван Михайлов: 21 / 28,5 | государственные крестьяне - брат [1]
05 | Федот Иванов: новорожденный / 5 | государственные крестьяне - сын [4]
06 | Василий Иванов: новорожденный / 2 | государственные крестьяне - сын [4]
07 | Николай Ермолаев: 30 / 37,5 | государственные крестьяне - двоюродный брат [1]
08 | Иван Николаев: 6 / 13,5 | государственные крестьяне - сын [7]
09 | Матвей Николаев: 1 неделя / - | государственные крестьяне - сын [7]
10 | Иван Николаев: новорожденный / 5 | государственные крестьяне - сын [7]
11 | Андрей Михайлов: 23 / 30,5 | государственные крестьяне - брат [1]
12 | Домна Ермолаева: - / 60,5 | государственные крестьяне - мать [1]
13 | Аксинья Карпова: - / 40,5 | государственные крестьяне - жена [1]
14 | Вера Яковлева: - / 6 | государственные крестьяне - дочь [1]
15 | Варвара Понфильева: - / 27,5 | государственные крестьяне - жена [4]
16 | Василиса Дмитриева: - / 35,5 | государственные крестьяне - жена [7]
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой

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