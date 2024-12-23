Иван Николаев
Из справочника
Ревизская Сказка Пронской подгородной Новострелецкой слободы за 1858 год
- ФИО
- Иван Николаев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 81
- Сословие
- государственные крестьяне
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 9
- Двор / Семья
- 9
- Номер в семье/дворе
- 8
- Родственная связь
- сын [7]
- Возраст по прошлой РС
- 6
- Возраст по текущей РС
- 13,5
- Год рождения вычисленный
- 1844
- Губерния
- Рязанская
- Уезд
- Пронский
- Место
- с. Новострелецкая слобода
- Место события
- с. Новострелецкая слобода, Архангельская вол., Пронский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.129, оп.54, д.188, лист: 281об
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские Сказки Пронской подгородной Новострелецкой слободы за 1858 год
Населённый пункт: Пронская подгородная Новострелецкая слобода
сословие: гос.крестьяне
Номер двора / семьи: 9
01 | Яков Михайлов: 34 / 41,5 | государственные крестьяне - глава
02 | Егор Яковлев: 2 / 9,5 | государственные крестьяне - сын [1]
03 | Степан Яковлев: новорожденный / 2 | государственные крестьяне - сын [1]
04 | Иван Михайлов: 21 / 28,5 | государственные крестьяне - брат [1]
05 | Федот Иванов: новорожденный / 5 | государственные крестьяне - сын [4]
06 | Василий Иванов: новорожденный / 2 | государственные крестьяне - сын [4]
07 | Николай Ермолаев: 30 / 37,5 | государственные крестьяне - двоюродный брат [1]
08 | Иван Николаев: 6 / 13,5 | государственные крестьяне - сын [7]
09 | Матвей Николаев: 1 неделя / - | государственные крестьяне - сын [7]
10 | Иван Николаев: новорожденный / 5 | государственные крестьяне - сын [7]
11 | Андрей Михайлов: 23 / 30,5 | государственные крестьяне - брат [1]
12 | Домна Ермолаева: - / 60,5 | государственные крестьяне - мать [1]
13 | Аксинья Карпова: - / 40,5 | государственные крестьяне - жена [1]
14 | Вера Яковлева: - / 6 | государственные крестьяне - дочь [1]
15 | Варвара Понфильева: - / 27,5 | государственные крестьяне - жена [4]
16 | Василиса Дмитриева: - / 35,5 | государственные крестьяне - жена [7]
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