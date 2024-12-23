Пелагея Тихонова
Из справочника
Ревизская Сказка Пронской подгородной Новострелецкой слободы за 1858 год
- ФИО
- Пелагея Тихонова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 71
- Сословие
- государственные крестьяне
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 8
- Двор / Семья
- 8
- Номер в семье/дворе
- 5
- Родственная связь
- дочь [1]
- Возраст по текущей РС
- 13,5
- Год рождения вычисленный
- 1844
- Губерния
- Рязанская
- Уезд
- Пронский
- Место
- с. Новострелецкая слобода
- Место события
- с. Новострелецкая слобода, Архангельская вол., Пронский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.129, оп.54, д.188, лист: 281
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские Сказки Пронской подгородной Новострелецкой слободы за 1858 год
Населённый пункт: Пронская подгородная Новострелецкая слобода
сословие: гос.крестьяне
Номер двора / семьи: 8
01 | Тихон Денисов: 32 / 39,5 | государственные крестьяне - глава
02 | Степан Тихонов: 12 / 19,5 | государственные крестьяне - сын [1]
03 | Дарья Васильева: - / 60,5 | государственные крестьяне - мать [1]
04 | Афимья Константинова: - / 40 | государственные крестьяне - жена [1]
05 | Пелагея Тихонова: - / 13,5 | государственные крестьяне - дочь [1]
06 | Екатерина Тихонова: - / 11,5 | государственные крестьяне - дочь [1]
07 | Матрена Тихонова: - / 5 | государственные крестьяне - дочь [1]
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- Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
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