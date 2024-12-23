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Григорий Константинов

Из справочника
Ревизская Сказка Пронской подгородной Новострелецкой слободы за 1858 год
ФИО
Григорий Константинов
Пол
муж
Номер записи
63
Сословие
государственные крестьяне
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
7
Двор / Семья
7
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
сын [2]
Возраст по прошлой РС
новорожденный
Возраст по текущей РС
5
Год рождения вычисленный
1853
Губерния
Рязанская
Уезд
Пронский
Место
с. Новострелецкая слобода
Место события
с. Новострелецкая слобода, Архангельская вол., Пронский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.129, оп.54, д.188, лист: 280об
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки Пронской подгородной Новострелецкой слободы за 1858 год
Населённый пункт: Пронская подгородная Новострелецкая слобода
сословие: гос.крестьяне
Номер двора / семьи: 7
01 | Григорий Парамонов: 51 / 58,5 | государственные крестьяне - глава
02 | Константин Ильин: 21 / 28,5 | государственные крестьяне - племянник [1]
03 | Степан Константинов: 1 дня / 6 лет 7 мес. 1 день | государственные крестьяне - сын [2]
04 | Григорий Константинов: новорожденный / 5 | государственные крестьяне - сын [2]
05 | Иван Константинов: новорожденный / 1 | государственные крестьяне - сын [2]
06 | Прасковья Акимова: - / 58,5 | государственные крестьяне - жена [1]
07 | Василиса Константинова: - / 27,5 | государственные крестьяне - жена [2]
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой

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