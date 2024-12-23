Григорий Константинов
Из справочника
Ревизская Сказка Пронской подгородной Новострелецкой слободы за 1858 год
- ФИО
- Григорий Константинов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 63
- Сословие
- государственные крестьяне
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 7
- Двор / Семья
- 7
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- сын [2]
- Возраст по прошлой РС
- новорожденный
- Возраст по текущей РС
- 5
- Год рождения вычисленный
- 1853
- Губерния
- Рязанская
- Уезд
- Пронский
- Место
- с. Новострелецкая слобода
- Место события
- с. Новострелецкая слобода, Архангельская вол., Пронский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.129, оп.54, д.188, лист: 280об
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские Сказки Пронской подгородной Новострелецкой слободы за 1858 год
Населённый пункт: Пронская подгородная Новострелецкая слобода
сословие: гос.крестьяне
Номер двора / семьи: 7
01 | Григорий Парамонов: 51 / 58,5 | государственные крестьяне - глава
02 | Константин Ильин: 21 / 28,5 | государственные крестьяне - племянник [1]
03 | Степан Константинов: 1 дня / 6 лет 7 мес. 1 день | государственные крестьяне - сын [2]
04 | Григорий Константинов: новорожденный / 5 | государственные крестьяне - сын [2]
05 | Иван Константинов: новорожденный / 1 | государственные крестьяне - сын [2]
06 | Прасковья Акимова: - / 58,5 | государственные крестьяне - жена [1]
07 | Василиса Константинова: - / 27,5 | государственные крестьяне - жена [2]
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