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Степан Петров

Из справочника
Ревизская Сказка Пронской подгородной Новострелецкой слободы за 1858 год
ФИО
Степан Петров
Пол
муж
Номер записи
52
Сословие
государственные крестьяне
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
6
Двор / Семья
6
Номер в семье/дворе
8
Родственная связь
племянник [1]
Возраст по прошлой РС
26
Возраст по текущей РС
33,5
Год рождения вычисленный
1824
Губерния
Рязанская
Уезд
Пронский
Место
с. Новострелецкая слобода
Место события
с. Новострелецкая слобода, Архангельская вол., Пронский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.129, оп.54, д.188, лист: 279об
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки Пронской подгородной Новострелецкой слободы за 1858 год
Населённый пункт: Пронская подгородная Новострелецкая слобода
сословие: гос.крестьяне
Номер двора / семьи: 6
01 | Иван Климонов: 39 / 46,2 | государственные крестьяне - глава
02 | Яков Иванов: 17 / - | государственные крестьяне - сын [1]
03 | Василий Иванов: 6 / 13,5 | государственные крестьяне - сын [1]
04 | Федор Иванов: новорожденный / 4 | государственные крестьяне - сын [1]
05 | Григорий Климонов: 26 / 33,5 | государственные крестьяне - брат [1]
06 | Василий Григорьев : 2 / 9,5 | государственные крестьяне - сын [5]
07 | Михаил Григорьев : новорожденный / 2 | государственные крестьяне - сын [5]
08 | Степан Петров: 26 / 33,5 | государственные крестьяне - племянник [1]
09 | Фекла Иванова: - / 7 | государственные крестьяне - дочь [1]
10 | Аксинья Никитина: - / 34,5 | государственные крестьяне - жена [5]
11 | Матрена Григорьева: - / 12,5 | государственные крестьяне - дочь [5]
12 | Мария Григорьева: - / 3 нед. | государственные крестьяне - дочь [5]
13 | Татьяна Казмина: - / 33,5 | государственные крестьяне - жена [8]
14 | Варвара Степанова: - / 5 | государственные крестьяне - дочь [8]
15 | Анисья Степанова: - / 2 | государственные крестьяне - дочь [8]
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой

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