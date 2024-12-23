Федор Иванов
Из справочника
Ревизская Сказка Пронской подгородной Новострелецкой слободы за 1858 год
- ФИО
- Федор Иванов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 48
- Сословие
- государственные крестьяне
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 6
- Двор / Семья
- 6
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- сын [1]
- Возраст по прошлой РС
- новорожденный
- Возраст по текущей РС
- 4
- Год рождения вычисленный
- 1854
- Губерния
- Рязанская
- Уезд
- Пронский
- Место
- с. Новострелецкая слобода
- Место события
- с. Новострелецкая слобода, Архангельская вол., Пронский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.129, оп.54, д.188, лист: 279об
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские Сказки Пронской подгородной Новострелецкой слободы за 1858 год
Населённый пункт: Пронская подгородная Новострелецкая слобода
сословие: гос.крестьяне
Номер двора / семьи: 6
01 | Иван Климонов: 39 / 46,2 | государственные крестьяне - глава
02 | Яков Иванов: 17 / - | государственные крестьяне - сын [1]
03 | Василий Иванов: 6 / 13,5 | государственные крестьяне - сын [1]
04 | Федор Иванов: новорожденный / 4 | государственные крестьяне - сын [1]
05 | Григорий Климонов: 26 / 33,5 | государственные крестьяне - брат [1]
06 | Василий Григорьев : 2 / 9,5 | государственные крестьяне - сын [5]
07 | Михаил Григорьев : новорожденный / 2 | государственные крестьяне - сын [5]
08 | Степан Петров: 26 / 33,5 | государственные крестьяне - племянник [1]
09 | Фекла Иванова: - / 7 | государственные крестьяне - дочь [1]
10 | Аксинья Никитина: - / 34,5 | государственные крестьяне - жена [5]
11 | Матрена Григорьева: - / 12,5 | государственные крестьяне - дочь [5]
12 | Мария Григорьева: - / 3 нед. | государственные крестьяне - дочь [5]
13 | Татьяна Казмина: - / 33,5 | государственные крестьяне - жена [8]
14 | Варвара Степанова: - / 5 | государственные крестьяне - дочь [8]
15 | Анисья Степанова: - / 2 | государственные крестьяне - дочь [8]
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- Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
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