Фома Максимов
Из справочника
Ревизская Сказка Пронской подгородной Новострелецкой слободы за 1858 год
- ФИО
- Фома Максимов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 37
- Сословие
- государственные крестьяне
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 4
- Двор / Семья
- 4
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава
- Возраст по прошлой РС
- 59
- Возраст по текущей РС
- 66,5
- Год рождения вычисленный
- 1791
- Губерния
- Рязанская
- Уезд
- Пронский
- Место
- с. Новострелецкая слобода
- Место события
- с. Новострелецкая слобода, Архангельская вол., Пронский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.129, оп.54, д.188, лист: 279об
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские Сказки Пронской подгородной Новострелецкой слободы за 1858 год
Населённый пункт: Пронская подгородная Новострелецкая слобода
сословие: гос.крестьяне
Номер двора / семьи: 4
01 | Фома Максимов: 59 / 66,5 | государственные крестьяне - глава
02 | Яков Фомин: 40 / 47,5 | государственные крестьяне - сын [1]
03 | Федор Яковлев: 9 / 16,5 | государственные крестьяне - дочь [2]
04 | Екатерина Ефимова: - / 47,5 | государственные крестьяне - жена [2]
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- Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
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