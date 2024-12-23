Никифор Матвеев
Из справочника
Ревизская Сказка Пронской подгородной Новострелецкой слободы за 1858 год
- ФИО
- Никифор Матвеев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 32
- Сословие
- государственные крестьяне
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 3
- Двор / Семья
- 3
- Номер в семье/дворе
- 8
- Родственная связь
- сын [1]
- Возраст по прошлой РС
- новорожденный
- Возраст по текущей РС
- 5
- Год рождения вычисленный
- 1853
- Губерния
- Рязанская
- Уезд
- Пронский
- Место
- с. Новострелецкая слобода
- Место события
- с. Новострелецкая слобода, Архангельская вол., Пронский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.129, оп.54, д.188, лист: 278об
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские Сказки Пронской подгородной Новострелецкой слободы за 1858 год
Населённый пункт: Пронская подгородная Новострелецкая слобода
сословие: гос.крестьяне
Номер двора / семьи: 3
01 | Матвей Мирнов: 52 / 59,5 | государственные крестьяне - глава
02 | Василий Матвеев: 21 / 28,5 | государственные крестьяне - сын [1]
03 | Иван Васильев: новорожденный / 6 | государственные крестьяне - сын [2]
04 | Александр Васильев: новорожденный / 4 | государственные крестьяне - сын [2]
05 | Кузьма Матвеев: 19 / - | государственные крестьяне - сын [1]
06 | Василий Матвеев: 4 / 11,5 | государственные крестьяне - сын [1]
07 | Алексей Матвеев: 3 / 10,5 | государственные крестьяне - сын [1]
08 | Никифор Матвеев: новорожденный / 5 | государственные крестьяне - сын [1]
09 | Прасковья Васильева: - / 35,5 | государственные крестьяне - жена [1]
10 | Акулина Матвеева: - / 23,2 | государственные крестьяне - дочь [1]
11 | Марфа Николаева: - / 25,5 | государственные крестьяне - жена [2]
12 | Елена Васильева: - / 2 | государственные крестьяне - дочь [2]
- Дополнительная информация в записи
- от 2 жены
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- Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
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