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Алексей Матвеев

Из справочника
Ревизская Сказка Пронской подгородной Новострелецкой слободы за 1858 год
ФИО
Алексей Матвеев
Пол
муж
Номер записи
31
Сословие
государственные крестьяне
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
3
Двор / Семья
3
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
сын [1]
Возраст по прошлой РС
3
Возраст по текущей РС
10,5
Год рождения вычисленный
1847
Губерния
Рязанская
Уезд
Пронский
Место
с. Новострелецкая слобода
Место события
с. Новострелецкая слобода, Архангельская вол., Пронский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.129, оп.54, д.188, лист: 278об
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки Пронской подгородной Новострелецкой слободы за 1858 год
Населённый пункт: Пронская подгородная Новострелецкая слобода
сословие: гос.крестьяне
Номер двора / семьи: 3
01 | Матвей Мирнов: 52 / 59,5 | государственные крестьяне - глава
02 | Василий Матвеев: 21 / 28,5 | государственные крестьяне - сын [1]
03 | Иван Васильев: новорожденный / 6 | государственные крестьяне - сын [2]
04 | Александр Васильев: новорожденный / 4 | государственные крестьяне - сын [2]
05 | Кузьма Матвеев: 19 / - | государственные крестьяне - сын [1]
06 | Василий Матвеев: 4 / 11,5 | государственные крестьяне - сын [1]
07 | Алексей Матвеев: 3 / 10,5 | государственные крестьяне - сын [1]
08 | Никифор Матвеев: новорожденный / 5 | государственные крестьяне - сын [1]
09 | Прасковья Васильева: - / 35,5 | государственные крестьяне - жена [1]
10 | Акулина Матвеева: - / 23,2 | государственные крестьяне - дочь [1]
11 | Марфа Николаева: - / 25,5 | государственные крестьяне - жена [2]
12 | Елена Васильева: - / 2 | государственные крестьяне - дочь [2]
Дополнительная информация в записи
от2 жены
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой

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