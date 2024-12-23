Семен Егорович
Из справочника
Ревизская Сказка д.Ново-Спасское, Оренбургской губернии за 1850 год
- ФИО
- Семен Егорович
- Пол
- муж
- Номер записи
- 326
- Сословие
- крестьянский сын
- Год ревизии
- 1850
- Двор / Семья
- 58
- Номер в семье/дворе
- 6
- Родственная связь
- сын Егора Васильевича [1]
- Откуда прибыл
- д. Гоголиха, Селищенская вол., Бежецкий у., Тверская губ.
- Возраст по прошлой РС
- 2
- Возраст по текущей РС
- 18
- Год рождения вычисленный
- 1832
- Губерния
- Оренбургская
- Уезд
- Оренбургский
- Место
- д. Ново-Спасское
- Место события
- д. Ново-Спасское, Дмитриевская вол., Оренбургский у., Оренбургская губ.
- Архивный код
- ОГАОО (Оренбург): ф.98, оп.2, д.76, лист: 613
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки (9 ревизия) крестьян по деревням: Адамовка, Алексеевка, Донецкая, Капитоновка, Мамалаевка, Новоспасская, Павловка, Покровка, Радовка, Япрынцева посаду: Сеитовский за 1850 год
Населённый пункт: с. Ново-Спасское
сословие: гос. крестьяне
Номер двора / семьи: 58
01 | Егор Васильевич: 41 / - | крестьянин - Глава
02 | Фекла Михайловна: - / 50 | крестьянская жена - жена Егора Васильевича [1]
03 | Наталья Егоровна: - / 12 | крестьянская дочь - дочь Егора Васильевича [1]
04 | Федосья Егоровна: - / 8 | крестьянская дочь - дочь Егора Васильевича [1]
05 | Иван Егорович: 14 / - | крестьянин - сын Егора Васильевича [1]
06 | Семен Егорович: 2 / 18 | крестьянский сын - сын Егора Васильевича [1]
07 | Ларион Егорович: новорожденный / 8 | крестьянский сын - сын Егора Васильевича [1]
08 | Аверкий Васильевич: 32 / - | крестьянин - брат Егора Васильевича [1]
09 | Семен Аверкиевич: 7 / - | крестьянский сын - сын Аверкия Васильевича [8]
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- Индексация данных проведена Александрой Игнатьевой
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