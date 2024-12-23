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Иван Егорович

Из справочника
Ревизская Сказка д.Ново-Спасское, Оренбургской губернии за 1850 год
ФИО
Иван Егорович
Пол
муж
Номер записи
325
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1850
Двор / Семья
58
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
сын Егора Васильевича [1]
Откуда прибыл
д. Гоголиха, Селищенская вол., Бежецкий у., Тверская губ.
Возраст по прошлой РС
14
Куда убыл
д. Гоголиха, Селищенская вол., Бежецкий у., Тверская губ.
Причина выбытия
на прежнем жительстве
Год рождения вычисленный
1820
Губерния
Оренбургская
Уезд
Оренбургский
Место
д. Ново-Спасское
Место события
д. Ново-Спасское, Дмитриевская вол., Оренбургский у., Оренбургская губ.
Архивный код
ОГАОО (Оренбург): ф.98, оп.2, д.76, лист: 613
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки (9 ревизия) крестьян по деревням: Адамовка, Алексеевка, Донецкая, Капитоновка, Мамалаевка, Новоспасская, Павловка, Покровка, Радовка, Япрынцева посаду: Сеитовский за 1850 год
Населённый пункт: с. Ново-Спасское
сословие: гос. крестьяне
Номер двора / семьи: 58
01 | Егор Васильевич: 41 / - | крестьянин - Глава
02 | Фекла Михайловна: - / 50 | крестьянская жена - жена Егора Васильевича [1]
03 | Наталья Егоровна: - / 12 | крестьянская дочь - дочь Егора Васильевича [1]
04 | Федосья Егоровна: - / 8 | крестьянская дочь - дочь Егора Васильевича [1]
05 | Иван Егорович: 14 / - | крестьянин - сын Егора Васильевича [1]
06 | Семен Егорович: 2 / 18 | крестьянский сын - сын Егора Васильевича [1]
07 | Ларион Егорович: новорожденный / 8 | крестьянский сын - сын Егора Васильевича [1]
08 | Аверкий Васильевич: 32 / - | крестьянин - брат Егора Васильевича [1]
09 | Семен Аверкиевич: 7 / - | крестьянский сын - сын Аверкия Васильевича [8]
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Индексация данных проведена Александрой Игнатьевой

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