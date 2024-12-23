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Василий Иванович

Из справочника
Ревизская Сказка д.Ново-Спасское, Оренбургской губернии за 1850 год
ФИО
Василий Иванович
Пол
муж
Номер записи
318
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1850
Двор / Семья
57
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
сын Ивана Ивановича [1]
Возраст по прошлой РС
16
Возраст по текущей РС
32
Год рождения вычисленный
1818
Губерния
Оренбургская
Уезд
Оренбургский
Место
д. Ново-Спасское
Место события
д. Ново-Спасское, Дмитриевская вол., Оренбургский у., Оренбургская губ.
Архивный код
ОГАОО (Оренбург): ф.98, оп.2, д.76, лист: 613
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки (9 ревизия) крестьян по деревням: Адамовка, Алексеевка, Донецкая, Капитоновка, Мамалаевка, Новоспасская, Павловка, Покровка, Радовка, Япрынцева посаду: Сеитовский за 1850 год
Населённый пункт: с. Ново-Спасское
сословие: гос. крестьяне
Номер двора / семьи: 57
01 | Иван Иванович: 48 / - | крестьянин - Глава
02 | Василий Иванович: 16 / 32 | крестьянин - сын Ивана Ивановича [1]
03 | Алексей Иванович: 8 / 24 | крестьянин - сын Ивана Ивановича [1]
04 | Петр Иванович: 21 / - | крестьянин - брат Ивана Ивановича [1]
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Игнатьевой

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