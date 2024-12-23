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Федор Макарович

Из справочника
Ревизская Сказка д.Ново-Спасское, Оренбургской губернии за 1850 год
ФИО
Федор Макарович
Пол
муж
Номер записи
309
Сословие
крестьянский сын
Год ревизии
1850
Двор / Семья
54
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
сын Макара Никитича [1]
Возраст по прошлой РС
2
Возраст по текущей РС
18
Год рождения вычисленный
1832
Губерния
Оренбургская
Уезд
Оренбургский
Место
д. Ново-Спасское
Место события
д. Ново-Спасское, Дмитриевская вол., Оренбургский у., Оренбургская губ.
Архивный код
ОГАОО (Оренбург): ф.98, оп.2, д.76, лист: 611
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки (9 ревизия) крестьян по деревням: Адамовка, Алексеевка, Донецкая, Капитоновка, Мамалаевка, Новоспасская, Павловка, Покровка, Радовка, Япрынцева посаду: Сеитовский за 1850 год
Населённый пункт: с. Ново-Спасское
сословие: гос. крестьяне
Номер двора / семьи: 54
01 | Макар Никитич: 26 / 42 | крестьянин - Глава
02 | Агафья Никифоровна: - / 37 | крестьянская жена - жена Макара Никитича [1]
03 | Михей Макарович: 4 / 20 | крестьянский сын - сын Макара Никитича [1]
04 | Федор Макарович: 2 / 18 | крестьянский сын - сын Макара Никитича [1]
05 | Агафья Макаровна: - / 14 | крестьянская дочь - дочь Макара Никитича [1]
06 | Фекла Викуловна: - / 11 | крестьянская дочь - падчерица Макара Никитича [1]
Дополнительная информация в записи
От первой жены сын
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Игнатьевой

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