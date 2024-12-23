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Андрей Петрович

Из справочника
Ревизская Сказка д.Ново-Спасское, Оренбургской губернии за 1850 год
ФИО
Андрей Петрович
Пол
муж
Номер записи
301
Сословие
крестьянский сын
Год ревизии
1850
Двор / Семья
52
Номер в семье/дворе
8
Родственная связь
сын Петра Михайловича [7]
Возраст по прошлой РС
новорожденный
Возраст по текущей РС
7
Год рождения вычисленный
1843
Губерния
Оренбургская
Уезд
Оренбургский
Место
д. Ново-Спасское
Место события
д. Ново-Спасское, Дмитриевская вол., Оренбургский у., Оренбургская губ.
Архивный код
ОГАОО (Оренбург): ф.98, оп.2, д.76, лист: 611
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки (9 ревизия) крестьян по деревням: Адамовка, Алексеевка, Донецкая, Капитоновка, Мамалаевка, Новоспасская, Павловка, Покровка, Радовка, Япрынцева посаду: Сеитовский за 1850 год
Населённый пункт: с. Ново-Спасское
сословие: гос. крестьяне
Номер двора / семьи: 52
01 | Онуфрий Михайлович: 24 / - | крестьянин - Глава
02 | Василиса Евдокимовна: - / 30 | крестьянская жена - жена Онуфрия Михайловича [1]
03 | Лукерья Онуфриевна: - / 8 | крестьянская дочь - дочь Онуфрия Михайловича [1]
04 | Александр Онуфриевич: 7 / 23 | крестьянин - сын Онуфрия Михайловича [1]
05 | Татьяна Ананьевна: - / 20 | крестьянская жена - жена Александра Онуфриевича [4]
06 | Артемий Онуфриевич: новорожденный / 3 | крестьянский сын - сын Онуфрия Михайловича [1]
07 | Петр Михайлович: 52 / - | крестьянин - брат Онуфрия Михайловича [1]
08 | Андрей Петрович: новорожденный / 7 | крестьянский сын - сын Петра Михайловича [7]
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Игнатьевой

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