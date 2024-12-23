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Пелагея Григорьевна

Из справочника
Ревизская Сказка д.Ново-Спасское, Оренбургской губернии за 1850 год
ФИО
Пелагея Григорьевна
Пол
жен
Номер записи
271
Сословие
крестьянская жена
Год ревизии
1850
Двор / Семья
47
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
жена Григория Васильевича [1]
Возраст по текущей РС
42
Год рождения вычисленный
1808
Губерния
Оренбургская
Уезд
Оренбургский
Место
д. Ново-Спасское
Место события
д. Ново-Спасское, Дмитриевская вол., Оренбургский у., Оренбургская губ.
Архивный код
ОГАОО (Оренбург): ф.98, оп.2, д.76, лист: 608
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки (9 ревизия) крестьян по деревням: Адамовка, Алексеевка, Донецкая, Капитоновка, Мамалаевка, Новоспасская, Павловка, Покровка, Радовка, Япрынцева посаду: Сеитовский за 1850 год
Населённый пункт: с. Ново-Спасское
сословие: гос. крестьяне
Номер двора / семьи: 47
01 | Григорий Васильевич: 30 / 46 | крестьянин - Глава
02 | Пелагея Григорьевна: - / 42 | крестьянская жена - жена Григория Васильевича [1]
03 | Варакасий Григорьевич: 3 / 19 | крестьянский сын - сын Григория Васильевича [1]
04 | Федосья Григорьевна: - / 16 | крестьянская дочь - дочь Григория Васильевича [1]
05 | Агрофена Григорьевна: - / 14 | крестьянская дочь - дочь Григория Васильевича [1]
06 | Авдотья Григорьевна: - / 12 | крестьянская дочь - дочь Григория Васильевича [1]
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Индексация данных проведена Александрой Игнатьевой

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