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Екатерина Ивановна

Из справочника
Ревизская Сказка д.Ново-Спасское, Оренбургской губернии за 1850 год
ФИО
Екатерина Ивановна
Пол
жен
Номер записи
267
Сословие
крестьянская жена
Год ревизии
1850
Двор / Семья
46
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
жена Кузьмы Григорьевича [4]
Возраст по текущей РС
29
Год рождения вычисленный
1821
Губерния
Оренбургская
Уезд
Оренбургский
Место
д. Ново-Спасское
Место события
д. Ново-Спасское, Дмитриевская вол., Оренбургский у., Оренбургская губ.
Архивный код
ОГАОО (Оренбург): ф.98, оп.2, д.76, лист: 608
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки (9 ревизия) крестьян по деревням: Адамовка, Алексеевка, Донецкая, Капитоновка, Мамалаевка, Новоспасская, Павловка, Покровка, Радовка, Япрынцева посаду: Сеитовский за 1850 год
Населённый пункт: с. Ново-Спасское
сословие: гос. крестьяне
Номер двора / семьи: 46
01 | Григорий Яковлевич: 55 / - | крестьянин - Глава
02 | Марья Ивановна: - / 55 | крестьянская жена - жена Григория Яковлевича [1]
03 | Савелий Григорьевич: 20 / - | крестьянин - сын Григория Яковлевича [1]
04 | Кузьма Григорьевич: 13 / 29 | крестьянин - сын Григория Яковлевича [1]
05 | Екатерина Ивановна: - / 29 | крестьянская жена - жена Кузьмы Григорьевича [4]
06 | Филарет Григорьевич: 2 / 18 | крестьянский сын - сын Григория Яковлевича [1]
07 | Ферапонт Григорьевич: новорожденный / 13 | крестьянский сын - сын Григория Яковлевича [1]
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Индексация данных проведена Александрой Игнатьевой

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