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Петр Васильевич

Из справочника
Ревизская Сказка д.Ново-Спасское, Оренбургской губернии за 1850 год
ФИО
Петр Васильевич
Пол
муж
Номер записи
254
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1850
Двор / Семья
43
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
Глава
Возраст по прошлой РС
41
Причина выбытия
умер
Год убытия
1848
Год рождения вычисленный
1793
Год смерти
1848
Губерния
Оренбургская
Уезд
Оренбургский
Место
д. Ново-Спасское
Место события
д. Ново-Спасское, Дмитриевская вол., Оренбургский у., Оренбургская губ.
Архивный код
ОГАОО (Оренбург): ф.98, оп.2, д.76, лист: 605
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки (9 ревизия) крестьян по деревням: Адамовка, Алексеевка, Донецкая, Капитоновка, Мамалаевка, Новоспасская, Павловка, Покровка, Радовка, Япрынцева посаду: Сеитовский за 1850 год
Населённый пункт: с. Ново-Спасское
сословие: гос. крестьяне
Номер двора / семьи: 43
01 | Петр Васильевич: 41 / - | крестьянин - Глава
02 | Петр Петрович: новорожденный / 9 | крестьянский сын - сын Петра Васильевича [1]
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Индексация данных проведена Александрой Игнатьевой

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