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Кирилл Герасимович

Из справочника
Ревизская Сказка д.Ново-Спасское, Оренбургской губернии за 1850 год
ФИО
Кирилл Герасимович
Пол
муж
Номер записи
246
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1850
Двор / Семья
42
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
сын Герасима Тихоновича [1]
Возраст по прошлой РС
20
Возраст по текущей РС
36
Год рождения вычисленный
1814
Губерния
Оренбургская
Уезд
Оренбургский
Место
д. Ново-Спасское
Место события
д. Ново-Спасское, Дмитриевская вол., Оренбургский у., Оренбургская губ.
Архивный код
ОГАОО (Оренбург): ф.98, оп.2, д.76, лист: 605
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки (9 ревизия) крестьян по деревням: Адамовка, Алексеевка, Донецкая, Капитоновка, Мамалаевка, Новоспасская, Павловка, Покровка, Радовка, Япрынцева посаду: Сеитовский за 1850 год
Населённый пункт: с. Ново-Спасское
сословие: гос. крестьяне
Номер двора / семьи: 42
01 | Герасим Тихонович: 62 / - | крестьянин - Глава
02 | Кирилл Герасимович: 20 / 36 | крестьянин - сын Герасима Тихоновича [1]
03 | Авдотья Дорофеевна: - / 30 | крестьянская жена - жена Кирилла Герасимовича [2]
04 | Феодора Кирилловна: - / 1 месяц | крестьянская дочь - дочь Кирилла Герасимовича [2]
05 | Федосей Кириллович: новорожденный / 5 | крестьянский сын - сын Кирилла Герасимовича [2]
06 | Петр Герасимович: 15 / - | крестьянин - сын Герасима Тихоновича [1]
07 | Иван Герасимович: 11 / 27 | крестьянин - сын Герасима Тихоновича [1]
08 | Наталья Федоровна: - / 27 | крестьянская жена - жена Ивана Герасимовича [7]
09 | Петр Герасимович: 7 / - | крестьянин - сын Герасима Тихоновича [1]
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Индексация данных проведена Александрой Игнатьевой

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