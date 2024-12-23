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Наталья Алексеевна

Из справочника
Ревизская Сказка д.Ново-Спасское, Оренбургской губернии за 1850 год
ФИО
Наталья Алексеевна
Пол
жен
Номер записи
243
Сословие
крестьянская жена
Год ревизии
1850
Двор / Семья
41
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
жена Григория Карповича [4]
Возраст по текущей РС
20
Год рождения вычисленный
1830
Губерния
Оренбургская
Уезд
Оренбургский
Место
д. Ново-Спасское
Место события
д. Ново-Спасское, Дмитриевская вол., Оренбургский у., Оренбургская губ.
Архивный код
ОГАОО (Оренбург): ф.98, оп.2, д.76, лист: 606
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки (9 ревизия) крестьян по деревням: Адамовка, Алексеевка, Донецкая, Капитоновка, Мамалаевка, Новоспасская, Павловка, Покровка, Радовка, Япрынцева посаду: Сеитовский за 1850 год
Населённый пункт: с. Ново-Спасское
сословие: гос. крестьяне
Номер двора / семьи: 41
01 | Ананий Карпович: 33 / - | крестьянин - Глава
02 | Михаил Ананьевич: новорожденный / 11 | крестьянский сын - сын Анания Карповича [1]
03 | Елисей Ананьевич: новорожденный / 9 | крестьянский сын - сын Анания Карповича [1]
04 | Григорий Карпович: 5 / 21 | крестьянин - брат Анания Карповича [1]
05 | Наталья Алексеевна: - / 20 | крестьянская жена - жена Григория Карповича [4]
06 | Агафья Григорьевна: - / 0,5 | крестьянская дочь - дочь Григория Карповича [4]
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Игнатьевой

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