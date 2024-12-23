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Ерофей Павлович

Из справочника
Ревизская Сказка д.Ново-Спасское, Оренбургской губернии за 1850 год
ФИО
Ерофей Павлович
Пол
муж
Номер записи
235
Сословие
крестьянский сын
Год ревизии
1850
Двор / Семья
40
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
сын Павла Михайловича [1]
Возраст по прошлой РС
2 недели
Возраст по текущей РС
16
Год рождения вычисленный
1834
Губерния
Оренбургская
Уезд
Оренбургский
Место
д. Ново-Спасское
Место события
д. Ново-Спасское, Дмитриевская вол., Оренбургский у., Оренбургская губ.
Архивный код
ОГАОО (Оренбург): ф.98, оп.2, д.76, лист: 603
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки (9 ревизия) крестьян по деревням: Адамовка, Алексеевка, Донецкая, Капитоновка, Мамалаевка, Новоспасская, Павловка, Покровка, Радовка, Япрынцева посаду: Сеитовский за 1850 год
Населённый пункт: с. Ново-Спасское
сословие: гос. крестьяне
Номер двора / семьи: 40
01 | Павел Михайлович: 30 / 46 | крестьянин - Глава
02 | Степанида Григорьевна: - / 40 | крестьянская жена - жена Павла Михайловича [1]
03 | Марья Павловна: - / 11 | крестьянская дочь - дочь Павла Михайловича [1]
04 | Ерофей Павлович: 2 недели / 16 | крестьянский сын - сын Павла Михайловича [1]
05 | Иван Павлович: новорожденный / 13 | крестьянский сын - сын Павла Михайловича [1]
06 | Степан Павлович: новорожденный / 7 | крестьянский сын - сын Павла Михайловича [1]
07 | Яков Павлович: новорожденный / 1,5 | крестьянский сын - сын Павла Михайловича [1]
Дополнительная информация в записи
Возраст в 1834 г. - 2 недели
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Игнатьевой

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