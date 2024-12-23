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Семен Исаевич

Из справочника
Ревизская Сказка д.Ново-Спасское, Оренбургской губернии за 1850 год
ФИО
Семен Исаевич
Пол
муж
Номер записи
229
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1850
Двор / Семья
39
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
Глава
Возраст по прошлой РС
36
Возраст по текущей РС
52
Год рождения вычисленный
1798
Губерния
Оренбургская
Уезд
Оренбургский
Место
д. Ново-Спасское
Место события
д. Ново-Спасское, Дмитриевская вол., Оренбургский у., Оренбургская губ.
Архивный код
ОГАОО (Оренбург): ф.98, оп.2, д.76, лист: 603
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки (9 ревизия) крестьян по деревням: Адамовка, Алексеевка, Донецкая, Капитоновка, Мамалаевка, Новоспасская, Павловка, Покровка, Радовка, Япрынцева посаду: Сеитовский за 1850 год
Населённый пункт: с. Ново-Спасское
сословие: гос. крестьяне
Номер двора / семьи: 39
01 | Семен Исаевич: 36 / 52 | крестьянин - Глава
02 | Дарья Осиповна: - / 40 | крестьянская жена - жена Семена Исаевича [1]
03 | Семен Семенович: 3 / 19 | крестьянский сын - сын Семена Исаевича [1]
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Игнатьевой

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