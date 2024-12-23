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Екатерина Павловна

Из справочника
Ревизская Сказка д.Ново-Спасское, Оренбургской губернии за 1850 год
ФИО
Екатерина Павловна
Пол
жен
Номер записи
216
Сословие
крестьянская дочь
Год ревизии
1850
Двор / Семья
35
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
дочь Павла Ефремовича [2]
Возраст по текущей РС
12
Год рождения вычисленный
1838
Губерния
Оренбургская
Уезд
Оренбургский
Место
д. Ново-Спасское
Место события
д. Ново-Спасское, Дмитриевская вол., Оренбургский у., Оренбургская губ.
Архивный код
ОГАОО (Оренбург): ф.98, оп.2, д.76, лист: 602
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки (9 ревизия) крестьян по деревням: Адамовка, Алексеевка, Донецкая, Капитоновка, Мамалаевка, Новоспасская, Павловка, Покровка, Радовка, Япрынцева посаду: Сеитовский за 1850 год
Населённый пункт: с. Ново-Спасское
сословие: гос. крестьяне
Номер двора / семьи: 35
01 | Ефрем Федулович: 55 / - | крестьянин - Глава
02 | Павел Ефремович: 27 / - | крестьянин - сын Ефрема Федуловича [1]
03 | Матвей Павлович: новорожденный / 7 | крестьянский сын - сын Павла Ефремовича [2]
04 | Екатерина Павловна: - / 12 | крестьянская дочь - дочь Павла Ефремовича [2]
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Игнатьевой

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