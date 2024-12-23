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Осип Васильевич

Из справочника
Ревизская Сказка д.Ново-Спасское, Оренбургской губернии за 1850 год
ФИО
Осип Васильевич
Пол
муж
Номер записи
210
Сословие
крестьянский сын
Год ревизии
1850
Двор / Семья
34
Номер в семье/дворе
5
Откуда прибыл
д. Медведево, Селижаровская вол., Осташковский у., Тверская губ.
Возраст по прошлой РС
8
Куда убыл
д. Медведево, Селижаровская вол., Осташковский у., Тверская губ.
Причина выбытия
остался на прежнем жительстве
Год рождения вычисленный
1826
Губерния
Оренбургская
Уезд
Оренбургский
Место
д. Ново-Спасское
Место события
д. Ново-Спасское, Дмитриевская вол., Оренбургский у., Оренбургская губ.
Архивный код
ОГАОО (Оренбург): ф.98, оп.2, д.76, лист: 601
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки (9 ревизия) крестьян по деревням: Адамовка, Алексеевка, Донецкая, Капитоновка, Мамалаевка, Новоспасская, Павловка, Покровка, Радовка, Япрынцева посаду: Сеитовский за 1850 год
Населённый пункт: с. Ново-Спасское
сословие: гос. крестьяне
Номер двора / семьи: 34
01 | Степан Федорович: 48 / - | крестьянин - Глава
02 | Савелий Степанович: 24 / 40 | крестьянин - сын Степана Федоровича [1]
03 | Екатерина Андреевна: - / 40 | крестьянская жена - жена Савелия Степановича [2]
04 | Василий Федорович: 46 / - | крестьянин - брат Степана Федоровича [1]
05 | Осип Васильевич: 8 / - | крестьянский сын -
06 | Василий Васильевич: 1 неделя / - | крестьянский сын -
07 | Илья Федорович: 39 / - | крестьянин - брат Степана Федоровича [1]
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Игнатьевой

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