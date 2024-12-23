Осип Васильевич
Из справочника
Ревизская Сказка д.Ново-Спасское, Оренбургской губернии за 1850 год
- ФИО
- Осип Васильевич
- Пол
- муж
- Номер записи
- 210
- Сословие
- крестьянский сын
- Год ревизии
- 1850
- Двор / Семья
- 34
- Номер в семье/дворе
- 5
- Откуда прибыл
- д. Медведево, Селижаровская вол., Осташковский у., Тверская губ.
- Возраст по прошлой РС
- 8
- Куда убыл
- д. Медведево, Селижаровская вол., Осташковский у., Тверская губ.
- Причина выбытия
- остался на прежнем жительстве
- Год рождения вычисленный
- 1826
- Губерния
- Оренбургская
- Уезд
- Оренбургский
- Место
- д. Ново-Спасское
- Место события
- д. Ново-Спасское, Дмитриевская вол., Оренбургский у., Оренбургская губ.
- Архивный код
- ОГАОО (Оренбург): ф.98, оп.2, д.76, лист: 601
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки (9 ревизия) крестьян по деревням: Адамовка, Алексеевка, Донецкая, Капитоновка, Мамалаевка, Новоспасская, Павловка, Покровка, Радовка, Япрынцева посаду: Сеитовский за 1850 год
Населённый пункт: с. Ново-Спасское
сословие: гос. крестьяне
Номер двора / семьи: 34
01 | Степан Федорович: 48 / - | крестьянин - Глава
02 | Савелий Степанович: 24 / 40 | крестьянин - сын Степана Федоровича [1]
03 | Екатерина Андреевна: - / 40 | крестьянская жена - жена Савелия Степановича [2]
04 | Василий Федорович: 46 / - | крестьянин - брат Степана Федоровича [1]
05 | Осип Васильевич: 8 / - | крестьянский сын -
06 | Василий Васильевич: 1 неделя / - | крестьянский сын -
07 | Илья Федорович: 39 / - | крестьянин - брат Степана Федоровича [1]
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- Индексация данных проведена Александрой Игнатьевой
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