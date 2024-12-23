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Степан Федорович

Из справочника
Ревизская Сказка д.Ново-Спасское, Оренбургской губернии за 1850 год
ФИО
Степан Федорович
Пол
муж
Номер записи
206
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1850
Двор / Семья
34
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
Глава
Откуда прибыл
д. Медведево, Селижаровская вол., Осташковский у., Тверская губ.
Возраст по прошлой РС
48
Куда убыл
д. Медведево, Селижаровская вол., Осташковский у., Тверская губ.
Причина выбытия
остался на прежнем жительстве
Год рождения вычисленный
1786
Губерния
Оренбургская
Уезд
Оренбургский
Место
д. Ново-Спасское
Место события
д. Ново-Спасское, Дмитриевская вол., Оренбургский у., Оренбургская губ.
Архивный код
ОГАОО (Оренбург): ф.98, оп.2, д.76, лист: 599
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки (9 ревизия) крестьян по деревням: Адамовка, Алексеевка, Донецкая, Капитоновка, Мамалаевка, Новоспасская, Павловка, Покровка, Радовка, Япрынцева посаду: Сеитовский за 1850 год
Населённый пункт: с. Ново-Спасское
сословие: гос. крестьяне
Номер двора / семьи: 34
01 | Степан Федорович: 48 / - | крестьянин - Глава
02 | Савелий Степанович: 24 / 40 | крестьянин - сын Степана Федоровича [1]
03 | Екатерина Андреевна: - / 40 | крестьянская жена - жена Савелия Степановича [2]
04 | Василий Федорович: 46 / - | крестьянин - брат Степана Федоровича [1]
05 | Осип Васильевич: 8 / - | крестьянский сын -
06 | Василий Васильевич: 1 неделя / - | крестьянский сын -
07 | Илья Федорович: 39 / - | крестьянин - брат Степана Федоровича [1]
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Игнатьевой

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