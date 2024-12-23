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Егор Тарасович

Из справочника
Ревизская Сказка д.Ново-Спасское, Оренбургской губернии за 1850 год
ФИО
Егор Тарасович
Пол
муж
Номер записи
199
Сословие
крестьянский сын
Год ревизии
1850
Двор / Семья
31
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын Тараса Климентовича [2]
Откуда прибыл
д. Трофимково, Селижаровская вол., Осташковский у., Тверская губ.
Возраст по прошлой РС
7
Причина выбытия
умер
Год убытия
1847
Год рождения вычисленный
1827
Год смерти
1847
Губерния
Оренбургская
Уезд
Оренбургский
Место
д. Ново-Спасское
Место события
д. Ново-Спасское, Дмитриевская вол., Оренбургский у., Оренбургская губ.
Архивный код
ОГАОО (Оренбург): ф.98, оп.2, д.76, лист: 599
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки (9 ревизия) крестьян по деревням: Адамовка, Алексеевка, Донецкая, Капитоновка, Мамалаевка, Новоспасская, Павловка, Покровка, Радовка, Япрынцева посаду: Сеитовский за 1850 год
Населённый пункт: с. Ново-Спасское
сословие: гос. крестьяне
Номер двора / семьи: 31
01 | Клим Тарасович: 61 / - | крестьянин - Глава
02 | Тарас Климентович: 40 / - | крестьянин - сын Клима Тарасовича [1]
03 | Егор Тарасович: 7 / - | крестьянский сын - сын Тараса Климентовича [2]
04 | Иван Тарасович: новорожденный / 12 | крестьянский сын - сын Тараса Климентовича [2]
05 | Артемий Климентович: 32 / - | крестьянин - сын Клима Тарасовича [1]
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Игнатьевой

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