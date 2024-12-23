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Клим Тарасович

Из справочника
Ревизская Сказка д.Ново-Спасское, Оренбургской губернии за 1850 год
ФИО
Клим Тарасович
Пол
муж
Номер записи
197
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1850
Двор / Семья
31
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
Глава
Откуда прибыл
д. Трофимково, Селижаровская вол., Осташковский у., Тверская губ.
Возраст по прошлой РС
61
Причина выбытия
умер
Год убытия
1839
Год рождения вычисленный
1773
Год смерти
1839
Губерния
Оренбургская
Уезд
Оренбургский
Место
д. Ново-Спасское
Место события
д. Ново-Спасское, Дмитриевская вол., Оренбургский у., Оренбургская губ.
Архивный код
ОГАОО (Оренбург): ф.98, оп.2, д.76, лист: 599
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки (9 ревизия) крестьян по деревням: Адамовка, Алексеевка, Донецкая, Капитоновка, Мамалаевка, Новоспасская, Павловка, Покровка, Радовка, Япрынцева посаду: Сеитовский за 1850 год
Населённый пункт: с. Ново-Спасское
сословие: гос. крестьяне
Номер двора / семьи: 31
01 | Клим Тарасович: 61 / - | крестьянин - Глава
02 | Тарас Климентович: 40 / - | крестьянин - сын Клима Тарасовича [1]
03 | Егор Тарасович: 7 / - | крестьянский сын - сын Тараса Климентовича [2]
04 | Иван Тарасович: новорожденный / 12 | крестьянский сын - сын Тараса Климентовича [2]
05 | Артемий Климентович: 32 / - | крестьянин - сын Клима Тарасовича [1]
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Игнатьевой

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