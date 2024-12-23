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Прасковья Петровна

Из справочника
Ревизская Сказка д.Ново-Спасское, Оренбургской губернии за 1850 год
ФИО
Прасковья Петровна
Пол
жен
Номер записи
188
Сословие
крестьянская дочь
Год ревизии
1850
Двор / Семья
28
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
дочь Петра Никитича [1]
Возраст по текущей РС
8
Год рождения вычисленный
1842
Губерния
Оренбургская
Уезд
Оренбургский
Место
д. Ново-Спасское
Место события
д. Ново-Спасское, Дмитриевская вол., Оренбургский у., Оренбургская губ.
Архивный код
ОГАОО (Оренбург): ф.98, оп.2, д.76, лист: 598
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки (9 ревизия) крестьян по деревням: Адамовка, Алексеевка, Донецкая, Капитоновка, Мамалаевка, Новоспасская, Павловка, Покровка, Радовка, Япрынцева посаду: Сеитовский за 1850 год
Населённый пункт: с. Ново-Спасское
сословие: гос. крестьяне
Номер двора / семьи: 28
01 | Петр Никитич: 16 / 32 | крестьянин - Глава
02 | Марья Филипповна: - / 34 | крестьянская жена - жена Петра Никитича [1]
03 | Павел Петрович: новорожденный / 13 | крестьянский сын - сын Петра Никитича [1]
04 | Василий Петрович: новорожденный / 11 | крестьянский сын - сын Петра Никитича [1]
05 | Семен Петрович: новорожденный / 7 | крестьянский сын - сын Петра Никитича [1]
06 | Нефед Петрович: новорожденный / 2 | крестьянский сын - сын Петра Никитича [1]
07 | Прасковья Петровна: - / 8 | крестьянская дочь - дочь Петра Никитича [1]
08 | Агрофена Петровна: - / полмесяца | крестьянская дочь - дочь Петра Никитича [1]
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Игнатьевой

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