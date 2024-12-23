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Лукерья Фоминична

Из справочника
Ревизская Сказка д.Ново-Спасское, Оренбургской губернии за 1850 год
ФИО
Лукерья Фоминична
Пол
жен
Номер записи
180
Сословие
крестьянская жена
Год ревизии
1850
Двор / Семья
27
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
жена Федора Прохоровича [3]
Возраст по текущей РС
20
Год рождения вычисленный
1830
Губерния
Оренбургская
Уезд
Оренбургский
Место
д. Ново-Спасское
Место события
д. Ново-Спасское, Дмитриевская вол., Оренбургский у., Оренбургская губ.
Архивный код
ОГАОО (Оренбург): ф.98, оп.2, д.76, лист: 598
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки (9 ревизия) крестьян по деревням: Адамовка, Алексеевка, Донецкая, Капитоновка, Мамалаевка, Новоспасская, Павловка, Покровка, Радовка, Япрынцева посаду: Сеитовский за 1850 год
Населённый пункт: с. Ново-Спасское
сословие: гос. крестьяне
Номер двора / семьи: 27
01 | Прохор Никитич: 44 / - | крестьянин - Глава
02 | Терентий Прохорович: 14 / - | крестьянин - сын Прохора Никитича [1]
03 | Федор Прохорович: 12 / 28 | крестьянин - сын Прохора Никитича [1]
04 | Лукерья Фоминична: - / 20 | крестьянская жена - жена Федора Прохоровича [3]
05 | Иван Прохорович: 10 / - | крестьянин - сын Прохора Никитича [1]
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Игнатьевой

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