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Григорий Григорьевич

Из справочника
Ревизская Сказка д.Ново-Спасское, Оренбургской губернии за 1850 год
ФИО
Григорий Григорьевич
Пол
муж
Номер записи
171
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1850
Двор / Семья
26
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
Глава
Возраст по прошлой РС
47
Причина выбытия
умер
Год убытия
1834
Год рождения вычисленный
1787
Год смерти
1834
Губерния
Оренбургская
Уезд
Оренбургский
Место
д. Ново-Спасское
Место события
д. Ново-Спасское, Дмитриевская вол., Оренбургский у., Оренбургская губ.
Архивный код
ОГАОО (Оренбург): ф.98, оп.2, д.76, лист: 595
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки (9 ревизия) крестьян по деревням: Адамовка, Алексеевка, Донецкая, Капитоновка, Мамалаевка, Новоспасская, Павловка, Покровка, Радовка, Япрынцева посаду: Сеитовский за 1850 год
Населённый пункт: с. Ново-Спасское
сословие: гос. крестьяне
Номер двора / семьи: 26
01 | Григорий Григорьевич: 47 / - | крестьянин - Глава
02 | Федор Григорьевич: 19 / 35 | крестьянин - сын Григория Григорьевича [1]
03 | Василий Федорович: новорожденный / 10 | крестьянский сын - сын Федора Григорьевича [2]
04 | Федот Федорович: новорожденный / 7 | крестьянский сын - сын Федора Григорьевича [2]
05 | Татьяна Федоровна: - / 13 | крестьянская дочь - дочь Федора Григорьевича [2]
06 | Авдотья Федоровна: - / 1 | крестьянская дочь - дочь Федора Григорьевича [2]
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Игнатьевой

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