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Максим Егорович

Из справочника
Ревизская Сказка д.Ново-Спасское, Оренбургской губернии за 1850 год
ФИО
Максим Егорович
Пол
муж
Номер записи
154
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1850
Двор / Семья
22
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
Глава
Возраст по прошлой РС
29
Возраст по текущей РС
45
Год рождения вычисленный
1805
Губерния
Оренбургская
Уезд
Оренбургский
Место
д. Ново-Спасское
Место события
д. Ново-Спасское, Дмитриевская вол., Оренбургский у., Оренбургская губ.
Архивный код
ОГАОО (Оренбург): ф.98, оп.2, д.76, лист: 593
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки (9 ревизия) крестьян по деревням: Адамовка, Алексеевка, Донецкая, Капитоновка, Мамалаевка, Новоспасская, Павловка, Покровка, Радовка, Япрынцева посаду: Сеитовский за 1850 год
Населённый пункт: с. Ново-Спасское
сословие: гос. крестьяне
Номер двора / семьи: 22
01 | Максим Егорович: 29 / 45 | крестьянин - Глава
02 | Федосья Ивановна: - / 40 | крестьянская жена - дочь Максима Егоровича [1]
03 | Марья Максимовна: - / 15 | крестьянская дочь - жена Максима Егоровича [1]
04 | Евдоким Максимович: - / 1 месяц | крестьянский сын - сын Максима Егоровича [1]
05 | Трофим Егорович: 21 / 37 | крестьянин - брат Максима Егоровича [1]
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Игнатьевой

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