Александр Константинович
Из справочника
Ревизская Сказка д.Ново-Спасское, Оренбургской губернии за 1850 год
- ФИО
- Александр Константинович
- Пол
- муж
- Номер записи
- 142
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1850
- Двор / Семья
- 20
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- Глава
- Откуда прибыл
- д. Кубышкино, Селижаровская вол., Осташковский у., Тверская губ.
- Возраст по прошлой РС
- 18
- Возраст по текущей РС
- 34
- Год рождения вычисленный
- 1816
- Губерния
- Оренбургская
- Уезд
- Оренбургский
- Место
- д. Ново-Спасское
- Место события
- д. Ново-Спасское, Дмитриевская вол., Оренбургский у., Оренбургская губ.
- Архивный код
- ОГАОО (Оренбург): ф.98, оп.2, д.76, лист: 591
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки (9 ревизия) крестьян по деревням: Адамовка, Алексеевка, Донецкая, Капитоновка, Мамалаевка, Новоспасская, Павловка, Покровка, Радовка, Япрынцева посаду: Сеитовский за 1850 год
Населённый пункт: с. Ново-Спасское
сословие: гос. крестьяне
Номер двора / семьи: 20
01 | Александр Константинович: 18 / 34 | крестьянин - Глава
02 | Авдотья Федоровна: - / 27 | крестьянская жена - жена Александра Константиновича [1]
03 | Федосья Александровна: - / 5 | крестьянская дочь - дочь Александра Константиновича [1]
04 | Ефросинья Александровна: - / 1 неделя | крестьянская дочь - дочь Александра Константиновича [1]
05 | Михаил Александрович: 3 / - | крестьянский сын - сын Александра Константиновича [1]
06 | Василий Константинович: 17 / - | крестьянин - брат Александра Константиновича [1]
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- Индексация данных проведена Александрой Игнатьевой
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