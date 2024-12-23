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Александр Константинович

Из справочника
Ревизская Сказка д.Ново-Спасское, Оренбургской губернии за 1850 год
ФИО
Александр Константинович
Пол
муж
Номер записи
142
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1850
Двор / Семья
20
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
Глава
Откуда прибыл
д. Кубышкино, Селижаровская вол., Осташковский у., Тверская губ.
Возраст по прошлой РС
18
Возраст по текущей РС
34
Год рождения вычисленный
1816
Губерния
Оренбургская
Уезд
Оренбургский
Место
д. Ново-Спасское
Место события
д. Ново-Спасское, Дмитриевская вол., Оренбургский у., Оренбургская губ.
Архивный код
ОГАОО (Оренбург): ф.98, оп.2, д.76, лист: 591
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки (9 ревизия) крестьян по деревням: Адамовка, Алексеевка, Донецкая, Капитоновка, Мамалаевка, Новоспасская, Павловка, Покровка, Радовка, Япрынцева посаду: Сеитовский за 1850 год
Населённый пункт: с. Ново-Спасское
сословие: гос. крестьяне
Номер двора / семьи: 20
01 | Александр Константинович: 18 / 34 | крестьянин - Глава
02 | Авдотья Федоровна: - / 27 | крестьянская жена - жена Александра Константиновича [1]
03 | Федосья Александровна: - / 5 | крестьянская дочь - дочь Александра Константиновича [1]
04 | Ефросинья Александровна: - / 1 неделя | крестьянская дочь - дочь Александра Константиновича [1]
05 | Михаил Александрович: 3 / - | крестьянский сын - сын Александра Константиновича [1]
06 | Василий Константинович: 17 / - | крестьянин - брат Александра Константиновича [1]
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Игнатьевой

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