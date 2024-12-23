Василиса Семеновна
Из справочника
Ревизская Сказка д.Ново-Спасское, Оренбургской губернии за 1850 год
- ФИО
- Василиса Семеновна
- Пол
- жен
- Номер записи
- 136
- Сословие
- крестьянская дочь
- Год ревизии
- 1850
- Двор / Семья
- 19
- Номер в семье/дворе
- 6
- Родственная связь
- дочь Семена Никитича [2]
- Возраст по текущей РС
- 0,5
- Год рождения вычисленный
- 1850
- Губерния
- Оренбургская
- Уезд
- Оренбургский
- Место
- д. Ново-Спасское
- Место события
- д. Ново-Спасское, Дмитриевская вол., Оренбургский у., Оренбургская губ.
- Архивный код
- ОГАОО (Оренбург): ф.98, оп.2, д.76, лист: 592
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки (9 ревизия) крестьян по деревням: Адамовка, Алексеевка, Донецкая, Капитоновка, Мамалаевка, Новоспасская, Павловка, Покровка, Радовка, Япрынцева посаду: Сеитовский за 1850 год
Населённый пункт: с. Ново-Спасское
сословие: гос. крестьяне
Номер двора / семьи: 19
01 | Никита Гаврилович: 54 / - | крестьянин - Глава
02 | Семен Никитич: 29 / 45 | крестьянин - сын Никиты Гавриловича [1]
03 | Анна Уласовна: - / 38 | крестьянская жена - жена Семена Никитича [2]
04 | Агафья Семеновна: - / 16 | крестьянская дочь - дочь Семена Никитича [2]
05 | Марья Семеновна: - / 6 | крестьянская дочь - дочь Семена Никитича [2]
06 | Василиса Семеновна: - / 0,5 | крестьянская дочь - дочь Семена Никитича [2]
07 | Корней Семенович: новорожденный / 15 | крестьянский сын - сын Семена Никитича [2]
08 | Иван Семенович: новорожденный / 10 | крестьянский сын - сын Семена Никитича [2]
09 | Петр Никитич: 20 / - | крестьянин - сын Никиты Гавриловича [1]
10 | Варвара Петровна: - / 14 | крестьянская дочь - дочь Петра Никитича [9]
11 | Михаил Петрович: новорожденный / 10 | крестьянский сын - сын Петра Никитича [9]
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- Индексация данных проведена Александрой Игнатьевой
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