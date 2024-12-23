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Иев Кузьмич

Из справочника
Ревизская Сказка д.Ново-Спасское, Оренбургской губернии за 1850 год
ФИО
Иев Кузьмич
Пол
муж
Номер записи
116
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1850
Двор / Семья
16
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
брат Михаила Кузьмича [1]
Возраст по прошлой РС
19
Возраст по текущей РС
35
Год рождения вычисленный
1815
Губерния
Оренбургская
Уезд
Оренбургский
Место
д. Ново-Спасское
Место события
д. Ново-Спасское, Дмитриевская вол., Оренбургский у., Оренбургская губ.
Архивный код
ОГАОО (Оренбург): ф.98, оп.2, д.76, лист: 589
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки (9 ревизия) крестьян по деревням: Адамовка, Алексеевка, Донецкая, Капитоновка, Мамалаевка, Новоспасская, Павловка, Покровка, Радовка, Япрынцева посаду: Сеитовский за 1850 год
Населённый пункт: с. Ново-Спасское
сословие: гос. крестьяне
Номер двора / семьи: 16
01 | Михаил Кузьмич: 24 / 40 | крестьянин - Глава
02 | Наталья Ефимовна: - / 38 | крестьянская жена - жена Михаила Кузьмича [1]
03 | Наталья: - / 13 | крестьянская дочь - приемная дочь Михаила Кузьмича [1]
04 | Финоген Михайлович: новорожденный / 15 | крестьянский сын - сын Михаила Кузьмича [1]
05 | Иев Кузьмич: 19 / 35 | крестьянин - брат Михаила Кузьмича [1]
06 | Аксинья Григорьевна: - / 25 | крестьянская жена - жена Иева Кузьмича [5]
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Индексация данных проведена Александрой Игнатьевой

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