Наталья
Из справочника
Ревизская Сказка д.Ново-Спасское, Оренбургской губернии за 1850 год
- ФИО
- Наталья
- Пол
- жен
- Номер записи
- 114
- Сословие
- крестьянская дочь
- Год ревизии
- 1850
- Двор / Семья
- 16
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- приемная дочь Михаила Кузьмича [1]
- Возраст по текущей РС
- 13
- Год рождения вычисленный
- 1837
- Губерния
- Оренбургская
- Уезд
- Оренбургский
- Место
- д. Ново-Спасское
- Место события
- д. Ново-Спасское, Дмитриевская вол., Оренбургский у., Оренбургская губ.
- Архивный код
- ОГАОО (Оренбург): ф.98, оп.2, д.76, лист: 590
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки (9 ревизия) крестьян по деревням: Адамовка, Алексеевка, Донецкая, Капитоновка, Мамалаевка, Новоспасская, Павловка, Покровка, Радовка, Япрынцева посаду: Сеитовский за 1850 год
Населённый пункт: с. Ново-Спасское
сословие: гос. крестьяне
Номер двора / семьи: 16
01 | Михаил Кузьмич: 24 / 40 | крестьянин - Глава
02 | Наталья Ефимовна: - / 38 | крестьянская жена - жена Михаила Кузьмича [1]
03 | Наталья: - / 13 | крестьянская дочь - приемная дочь Михаила Кузьмича [1]
04 | Финоген Михайлович: новорожденный / 15 | крестьянский сын - сын Михаила Кузьмича [1]
05 | Иев Кузьмич: 19 / 35 | крестьянин - брат Михаила Кузьмича [1]
06 | Аксинья Григорьевна: - / 25 | крестьянская жена - жена Иева Кузьмича [5]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Александрой Игнатьевой
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.