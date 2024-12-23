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Соломида Степановна

Из справочника
Ревизская Сказка д.Ново-Спасское, Оренбургской губернии за 1850 год
ФИО
Соломида Степановна
Пол
жен
Номер записи
108
Сословие
крестьянская дочь
Год ревизии
1850
Двор / Семья
15
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
дочь Степана Васильевича [1]
Возраст по текущей РС
6
Год рождения вычисленный
1844
Губерния
Оренбургская
Уезд
Оренбургский
Место
д. Ново-Спасское
Место события
д. Ново-Спасское, Дмитриевская вол., Оренбургский у., Оренбургская губ.
Архивный код
ОГАОО (Оренбург): ф.98, оп.2, д.76, лист: 588
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки (9 ревизия) крестьян по деревням: Адамовка, Алексеевка, Донецкая, Капитоновка, Мамалаевка, Новоспасская, Павловка, Покровка, Радовка, Япрынцева посаду: Сеитовский за 1850 год
Населённый пункт: с. Ново-Спасское
сословие: гос. крестьяне
Номер двора / семьи: 15
01 | Степан Васильевич: 27 / 43 | крестьянин - Глава
02 | Прасковья Филипповна: - / 43 | крестьянская жена - жена Степана Васильевича [1]
03 | Марфа Степановна: - / 16 | крестьянская дочь - дочь Степана Васильевича [1]
04 | Соломида Степановна: - / 6 | крестьянская дочь - дочь Степана Васильевича [1]
05 | Михей Степанович: новорожденный / 15 | крестьянский сын - сын Степана Васильевича [1]
06 | Евдоким Степанович: новорожденный / 11 | крестьянский сын - сын Степана Васильевича [1]
07 | Калина Степанович: новорожденный / 6 | крестьянский сын - сын Степана Васильевича [1]
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Индексация данных проведена Александрой Игнатьевой

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