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Александра Андреевна

Из справочника
Ревизская Сказка д.Ново-Спасское, Оренбургской губернии за 1850 год
ФИО
Александра Андреевна
Пол
жен
Номер записи
81
Сословие
крестьянская дочь
Год ревизии
1850
Двор / Семья
12
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
сестра Никифора Андреевича [2]
Возраст по текущей РС
10
Год рождения вычисленный
1840
Губерния
Оренбургская
Уезд
Оренбургский
Место
д. Ново-Спасское
Место события
д. Ново-Спасское, Дмитриевская вол., Оренбургский у., Оренбургская губ.
Архивный код
ОГАОО (Оренбург): ф.98, оп.2, д.76, лист: 586
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки (9 ревизия) крестьян по деревням: Адамовка, Алексеевка, Донецкая, Капитоновка, Мамалаевка, Новоспасская, Павловка, Покровка, Радовка, Япрынцева посаду: Сеитовский за 1850 год
Населённый пункт: с. Ново-Спасское
сословие: гос. крестьяне
Номер двора / семьи: 12
01 | Андрей Яковлевич: 42 / - | крестьянин - Глава
02 | Никифор Андреевич: 15 / 32 | крестьянин - сын Андрея Яковлевича [1]
03 | Авдотья Степановна: - / 20 | крестьянская жена - жена Никифора Андреевича [2]
04 | Александра Андреевна: - / 10 | крестьянская дочь - сестра Никифора Андреевича [2]
05 | Владимир Никифорович: новорожденный / 8 | крестьянский сын - сын Никифора Андреевича [2]
06 | Степан Никифорович: новорожденный / 8 | крестьянский сын - сын Никифора Андреевича [2]
07 | Филипп Никифорович: новорожденный / 6 | крестьянский сын - сын Никифора Андреевича [2]
08 | Яков Андреевич: - / 14 | крестьянский сын - сын Андрея Яковлевича [1]
09 | Василий Андреевич: - / 12 | крестьянский сын - сын Андрея Яковлевича [1]
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Индексация данных проведена Александрой Игнатьевой

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