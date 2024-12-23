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Трофим Прохорович

Из справочника
Ревизская Сказка д.Ново-Спасское, Оренбургской губернии за 1850 год
ФИО
Трофим Прохорович
Пол
муж
Номер записи
65
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1850
Двор / Семья
10
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
Глава
Возраст по прошлой РС
28
Возраст по текущей РС
44
Год рождения вычисленный
1806
Губерния
Оренбургская
Уезд
Оренбургский
Место
д. Ново-Спасское
Место события
д. Ново-Спасское, Дмитриевская вол., Оренбургский у., Оренбургская губ.
Архивный код
ОГАОО (Оренбург): ф.98, оп.2, д.76, лист: 583
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки (9 ревизия) крестьян по деревням: Адамовка, Алексеевка, Донецкая, Капитоновка, Мамалаевка, Новоспасская, Павловка, Покровка, Радовка, Япрынцева посаду: Сеитовский за 1850 год
Населённый пункт: с. Ново-Спасское
сословие: гос. крестьяне
Номер двора / семьи: 10
01 | Трофим Прохорович: 28 / 44 | крестьянин - Глава
02 | Неонила Афанасьевна: - / 40 | крестьянская жена - жена Трофима Прохоровича [1]
03 | Наталья Трофимовна: - / 0,5 | крестьянская дочь - дочь Трофима Прохоровича [1]
04 | Иван Трофимович: новорожденный / 10 | крестьянский сын - сын Трофима Прохоровича [1]
05 | Карп Трофимович: 5 / - | крестьянский сын - сын Трофима Прохоровича [1]
06 | Давид Трофимович: 2 / - | крестьянский сын - сын Трофима Прохоровича [1]
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Индексация данных проведена Александрой Игнатьевой

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