Тихон Осипович
Из справочника
Ревизская Сказка д.Ново-Спасское, Оренбургской губернии за 1850 год
- ФИО
- Тихон Осипович
- Пол
- муж
- Номер записи
- 56
- Сословие
- крестьянский сын
- Год ревизии
- 1850
- Двор / Семья
- 8
- Номер в семье/дворе
- 9
- Родственная связь
- сын Осипа Григорьевича [1]
- Возраст по прошлой РС
- 13
- Причина выбытия
- отдан в рекруты
- Год убытия
- 1842
- Год рождения вычисленный
- 1821
- Губерния
- Оренбургская
- Уезд
- Оренбургский
- Место
- д. Ново-Спасское
- Место события
- д. Ново-Спасское, Дмитриевская вол., Оренбургский у., Оренбургская губ.
- Архивный код
- ОГАОО (Оренбург): ф.98, оп.2, д.76, лист: 583
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки (9 ревизия) крестьян по деревням: Адамовка, Алексеевка, Донецкая, Капитоновка, Мамалаевка, Новоспасская, Павловка, Покровка, Радовка, Япрынцева посаду: Сеитовский за 1850 год
Населённый пункт: с. Ново-Спасское
сословие: гос. крестьяне
Номер двора / семьи: 8
01 | Осип Григорьевич: 44 / 60 | крестьянин - Глава
02 | Анна Васильевна: - / 59 | крестьянская жена - жена Осипа Григорьевича [1]
03 | Фома Осипович: 20 / 36 | крестьянин - сын Осипа Григорьевича [1]
04 | Анна Филипповна: - / 38 | крестьянская жена - жена Фомы Осиповича [3]
05 | Авдотья Фоминична: - / 16 | крестьянская дочь - дочь Фомы Осиповича [3]
06 | Семен Фомич: новорожденный / 12 | крестьянский сын - сын Фомы Осиповича [3]
07 | Евдоким Фомич: новорожденный / 4 | крестьянский сын - сын Фомы Осиповича [3]
08 | Устин Осипович: 15 / - | крестьянский сын - сын Осипа Григорьевича [1]
09 | Тихон Осипович: 13 / - | крестьянский сын - сын Осипа Григорьевича [1]
10 | Антон Осипович: 5 / 21 | крестьянин - сын Осипа Григорьевича [1]
11 | Ирина Андреевна: - / 22 | крестьянская жена - жена Антона Осиповича [10]
12 | Сергей Антонович: новорожденный / 0,5 | крестьянский сын - сын Антона Осиповича [10]
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- Индексация данных проведена Александрой Игнатьевой
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